Iranui nepatiko komentarai iš Ukrainos

Ukrainos, kuri kaltina Iraną aprūpinant Rusiją šimtais dronų, kuriais atakuojami taikiniai Ukrainos miestuose, prezidento Volymyro Zelenskio patarėjas Mychaila Podoliakas incidentą susiejo tiesiogiai su Rusijos karu Ukrainoje.

„Sprogimų naktis Irane. Mes jus perspėjome“, – socialinėje žiniasklaidoje parašė M. Podoliakas.

„The Wall Street Journal“, cituodamas neįvardytus JAV pareigūnus, skelbia, kad už dronų ataką Irane buvo atsakingas Izraelis. Kol kas Izraelio pareigūnai į tokius teiginius nereaguoja.

Vienas anonimu panoręs išlikti JAV pareigūnas „Reuters“ sakė, kad panašu, jog su įvykiais Irane susijęs Izraelis. Kiti Amerikos pareigūnai atsisakė komentuoti situaciją, pareikšdami tik tiek, kad Jungtinės Valstijos su tuo neturi nieko bendro.

Rusija pirmadienį pasmerkė sekmadienį įvykdytą bepiločio orlaivio ataką karinei gamyklai Irane ir perspėjo dėl, jos teigimu, „provokacinių“ veiksmų, galinčių paskatinti ir taip įtemptos padėties eskalavimą.

„Tokie destruktyvūs veiksmai gali turėti nenuspėjamų pasekmių taikai ir stabilumui Artimuosiuose Rytuose“, – pareiškė Maskvos užsienio reikalų ministerija.

Iranas sekmadienį pranešė, kad naktį surengta bepiločių orlaivių ataka prieš šalies gynybos ministerijos pastatų kompleksą.

Explosions are reported at the headquarters of the Islamic Revolutionary Guard Corps in #Iran. pic.twitter.com/lObUt24Dia