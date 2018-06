„Mes nežinome, koks yra tas žmogus, su kuriuo Šiaurės Korėjos lyderis veda derybas. Neaišku, ar nepanaikins jis (pasiekto) susitarimo anksčiau nei sugrįš namo“, – sakė jis interviu Irano naujienų agentūrai IRNA. Anksčiau Iranas taip pat sakė, kad D. Trumpo sprendimas pasitraukti iš Irano branduolinio susitarimo įrodo, kad partnerystė su JAV prezidentu yra nepatikima. „Šis žmogus (D. Trumpas) neatstovauja Amerikos žmonėms, ir žmonės rimtai atsitrauks, nepalaikys jo per kitus rinkimus“, – kalbėjo Irano vyriausybės atstovas.

