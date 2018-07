Valstybinė televizija trečiadienį paryčiais pranešė, kad Sanandadžo mieste į keleivinį autobusą įsirėžė dervą gabenęs sunkvežimis. Sanandadžas, Irano Kurdistano provincijos sostinė, yra maždaug už 400 km į vakarus nuo Teherano. Susidūrimas įvyko autobusui vos pajudėjus iš miesto autobusų stoties. Po susidūrimo abi transporto priemonės užsiliepsnojo. Policija skelbia, kad eismo nelaimė įvyko sugedus sunkvežimio stabdžiams. Per susidūrimą dar mažiausiai devyni žmonės buvo sužeisti. Irano Kurdistano provincijoje dėl nelaimės paskelbtas trijų dienų gedulas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.