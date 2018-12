„Iš užsienio finansuojami teroristai nužudė ir sužeidė nekaltuosius Čabahare... Įsidėmėkite mano žodžius: Iranas TIKRAI patrauks teroristus ir jų šeimininkus atsakomybėn“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ministras. Čabaharas yra maždaug 100 km į vakarus nuo Pakistano sienos, Sistano ir Beludžistano provincijoje, kur seniai rusena Pakistano remiamų beludžių separatistų sukilimas ir neretai įvyksta džihadistų atakų prieš šiitų pareigūnus. „2010-aisiais mūsų saugumo pajėgos perėmė ir suėmė ekstremistus, keliavusius iš Jungtinių Arabų Emyratų“, – savo žinutėje pridūrė M. J. Zarifas. Jis kalbėjo apie sunitų kovotojų grupuotės „Jundallah“, Sistano ir Beludžistano regione vykdančios kruviną sukilimo kampaniją, suimtą lyderį Abdolmaleką Rigi, kuriam birželį buvo įvykdyta egzekucija. Jis buvo pagautas skrisdamas iš Dubajaus į Kirgiziją: Irano naikintuvai perėmė lainerį ir privertė jį nusileisti Irane, kur buvo suimtas A. Rigi ir keli jo kompanionai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.