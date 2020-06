Irano sostinę sudrebino dujų cisternos sprogimas, aukų nėra

Maždaug vidurnaktį įvykusio sprogimo nušviesto nakties dangaus vaizdai sparčiai išplito socialiniuose tinkluose. Naujienų agentūra „Fars“ pranešė, kad „daug socialinių tinklų vartotojų pranešė matę oranžinę šviesą“ Irano sostinės rytuose.

„Atviroje Parčino zonoje sprogo dujų cisterna. Ačiū Dievui, aukų nebuvo“, – sakė Gynybos ministerijos atstovas brigados generolas Davoudas Abdi.

Gaisrą suvaldė ugniagesiai, pradėtas tyrimas, valstybinei televizijai sakė jis.

„Fars“ pranešė, jog skaitytojų atsiųsti vaizdo įrašai rodo, jog „šviesa buvo matoma kelias sekundes“.

Pranešime cituojamas vienas „informuotas šaltinis“, sakęs, kad incidento vieta nėra susijusi su kariuomene.

This image is being posted from east Tehran, #Iran