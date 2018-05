Naujienų agentūra Fars trečiadienį citavo generolą Mohammadą Ali Jafari (Mohamadą Ali Džafarį), prognozavusį, kad Europos Sąjunga, nusistačiusi prieš amerikiečių pasitraukimą, galiausiai irgi paseks JAV pavyzdžiu, todėl „šios sutarties likimas aiškus“. „Sveikiname Trumpo sprendimą pasitraukti iš sutarties. Šis įvykis nėra naujiena; jis nepadarys jokio faktinio vaidmens jokioje srityje“, – pridūrė kariškis. „Buvo aišku, kad amerikiečiai nėra patikimi“, – sakė M. A. Jafari. D. Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos traukiasi iš susitarimo, pagal kurį Irano branduolinė programa buvo apribota mainais į sankcijų sušvelninimą. Vašingtonas pridūrė, kad ankstesnės sankcijos Iranui vėl bus įvestos, tad šio susitarimo ateitis kelia abejonių. Irano revoliucinė gvardija yra griežtosios linijos šalininkų dominuojama sukarinta organizacija, tiesiogiai pavaldi šalies aukščiausiajam lyderiui ajatolai Ali Khamenei (Ali Chamenėjui).

