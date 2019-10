„Išnagrinėjus apeliaciją, H. Fereydounui skiriama penkerių metų laisvės atėmimo bausmė“, - cituoja jį naujienų agentūra „Fars“.

H. Fereydounas buvo suimtas 2017 metų liepą. Tuo metu jis buvo Irano prezidento patarėjas. Irano teisėsaugos institucijos neatskleidžia visų jam pateiktų kaltinimų detalių, apsiribodamos informacija apie jo sąsajas su kai kuriomis korupcinėmis finansinėmis schemomis.

Patvirtino dar vieno mokslininko areštą

Iranas antradienį patvirtino, kad buvo areštuotas antropologas Kameelas Ahmady, kaip pranešama, turintis dvigubą Didžiosios Britanijos ir Irano pilietybę.

Jis suimtas mažiau nei trys mėnesiai po pranešimų, kad buvo areštuota iraniečių kilmės prancūzų mokslininkė Fariba Adelkhah.

„Tiesa, kad šis asmuo buvo areštuotas“, – sakė teismų atstovas Gholamhosseinas Esmaili, per spaudos konferenciją Teherane atsakydamas į klausimą apie K. Ahmady.

Prancūzų antropologas Christianas Brombergeris rugpjūčio mėnesį straipsnyje interneto svetainės „The Conversation“ prancūziškojoje versijoje rašė, kad K. Ahmady buvo „neseniai areštuotas“.

Knygos anglų kalba „Tradicijos vardan: moterų genitalijų žalojimas Irane“ (In the Name of Tradition: Female Genital Mutilation in Iran) autorius K. Ahmady turi Britanijos ir Irano pilietybes, sakė Ch. Brombergeris, kuris taip pat yra Irano specialistas.

K. Ahmady atžvilgiu vyksta „preliminarus tyrimas“ dėl įtariamų „ryšių su užsienio šalimis ir institutais, susijusiais su užsienio [žvalgybos] tarnybomis“, sakė G. Esmaili per internetu transliuotą spaudos konferenciją.

Liepos 15 dieną prancūzų pareigūnai paskelbė, kad Irane buvo areštuota F. Adelkhah, šiizmo specialistė. Ji yra Paryžiaus politinių studijų instituto „Sciences Po“ Tarptautinių studijų centro tyrimų vadovė.

Kitą dieną G. Esmaili patvirtino jos areštą.

F. Adelkhah yra „tarp neseniai areštuotų asmenų“, tuomet sakė teismų atstovas, kuris daugiau detalių apie jos bylą nepateikė.