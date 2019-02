„Irano prezidento kanceliarijos vadovas šiandien pasakė, kad atsistatydinimas nepriimtas“, – nurodė B. Qasemi. „Visos interpretacijos ir prielaidos dėl šalies URM vadovo atsistatydinimo priežasčių, peržengiančios tai, ką jis paskelbė savo paskyroje (socialiniame tinkle) „Instagram“, nėra teisingos“, – pridūrė jis. M. J. Zarifas, vadovavęs savo šalies deryboms dėl 2015 metų branduolinio susitarimo, pirmadienį per „Instagram“ paskalbė atsistatydinąs, bet šis sprendimas galėjo įsigalioti tik patvirtinus prezidentui H. Rouhani. „Atsiprašau dėl savo negebėjimo toliau dirbti ir dėl visų trūkumų per mano darbo laiką“, – M. J. Zarifas parašė žinutėje, paskelbtoje jo patvirtintoje instagramo paskyroje. M. J. Zarifas padėkojo iraniečiams ir „gerbiamiems pareigūnams“ už palaikymą „per pastaruosius 67 mėnesius“. Diplomatijos vadovas apie savo darbo pabaigą pranešė praėjus kelioms valandoms po iš anksto neskelbto Sirijos prezidento Basharo al Assado vizito Teherane. Kaip praneša pusiau valstybinė naujienų agentūra ISNA, M. J. Zarifas nedalyvavo nė viename iš B. al Assado susitikimų su Irano aukščiausiuoju lyderiu ajatola Ali Khamanei ir H. Rouhani.

