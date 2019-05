Mohammadas Javadas Zarifas tviteryje atrašė, kad D. Trumpas yra linkęs į „genocidines replikas“.

Pasak M. J. Zarifo, D. Trumpas „tikisi pasiekti tai, kas nepavyko Aleksandrui (Didžiajam), Čingischanui ir kitiems agresoriams“.

„Iraniečiai išsilaikė tūkstantmečius, o tų agresorių nebėra“, – parašė ministras.

Savo žinutę jis užbaigė grotažyme #neverthreatenaniranian (niekada negrasinkite iraniečiui) ir žodžiais: „Pabandykite elgtis pagarbiai – tai veikia!“

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works!