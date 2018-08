„Nujaučiu, kad jie su mumis kalbėsis jau gana greitai, – D. Trumpas sakė per mitingą Tampos mieste Floridoje. – O gal ir ne, bet tai irgi gerai.“ Be kita ko, JAV vadovas dar kartą išpeikė „siaubingą, vienpusišką“ Irano branduolinį susitarimą, iš kurio jis pasitraukė anksčiau šiais metais.

