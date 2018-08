„JCPOA (sutartis – Bendrasis išsamių veiksmų planas) nėra tikslas, tai tik priemonė“, – sakė jis per susitikimą su vyriausybės nariais. A. Khamenei žodžiai cituojami jo interneto svetainėje. „Jei padarysime išvadą, kad ji nebepalaiko mūsų nacionalinių interesų, tai, natūralu, mes ją atidėsime į šalį“, – sakė jis. Pasak A. Khamenei, derybos turėtų tęstis su Europa, bandančia gelbėti JCPOA, iš jo pasitraukus Jungtinėms Valstijoms. Tačiau ajatola sakė, kad Irano vyriausybė „neturi sieti su europiečiais vilčių tokiais klausimais kaip JCPOA ar ekonomika“. „Jų pažadus turime nagrinėti skeptiškai“, – pridūrė jis. A. Khamenei pakartojo, kad Iranas nedalyvaus jokiose derybose su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, nors jis ir siūlė derybas be išankstinių sąlygų. "(Amerikiečiai) nori pasakyti, kad prie derybų stalo gali pasodinti bet ką, net (Irano) Islamo Respubliką. Tačiau, kaip esu detaliai kalbėjęs, jokių derybų su jais nebus“, – sakė A. Khamenei.

