Naujienų agentūros „Mehr“ pranešime teigiama, kad iraniečių diplomatijos vadovas palygino norą skelbti vis naujas sankcijas su „narkotine priklausomybe“. „Anksčiau kai kurios šalys prisijungė prie amerikiečių sankcijų prieš Iraną, Jungtinių Tautų Saugumo Taryba taip pat įvedė ribojamųjų priemonių. Šiandien matome, kad viskas jau nebe taip“, – pabrėžė M. J. Zarifas. Pasak jo, Europos šalys privalo nuspręsti, ar joms verta palaikyti JAV tarptautinėje arenoje, nepaisant, kad Senojo žemyno ir Vašingtono interesai nesutampa. „Dabartinėje situacijoje Europos valstybės turi arba ginti savo interesus, arba (JAV) prezidento (Donaldo) Trumpo interesus“, – pareiškė Irano užsienio reikalų ministras.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.