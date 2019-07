Padėtis išlieka įtempta

„Liekame smarkiai susirūpinę dėl nepriimtinų Irano veiksmų, kurie yra aiškus iššūkis tarptautinės laivybos laisvei“, – po praeitą naktį įvykusio Britanijos vyriausybės nepaprastųjų situacijų komiteto COBRA pasitarimo sakė viena vyriausybės atstovė.

„Rekomendavome Jungtinės Karalystės laivams tarpiniu laikotarpiu laikytis atokiai nuo tos teritorijos“, – pridūrė ji.

Atstovė atkreipė dėmesį į Britanijos užsienio reikalų sekretoriaus Jeremy Hunto ankstesnį pareiškimą, kad „bus rimtų padarinių, jeigu ši padėtis nebus išspręsta“. Ji pridūrė, kad savaitgalį vyks tolesni pasitarimai ir kad „toliau palaikysime glaudų ryšį su mūsų tarptautiniais partneriais“.

Irano revoliucinė gvardija penktadienį pranešė Hormūzo sąsiauryje sulaikiusi su Britanijos vėliava plaukiojantį tanklaivį „Stena Impero“, priklausantį vienai Švedijos bendrovei, už „tarptautinių jūrų laivybos taisyklių“ pažeidimą.

Irano tarnybos šeštadienį tvirtino, kad tanklaivis susidūrė su žvejybos laivu. Kaip pranešama, šiuo metu laivas stovi nuleidęs inkarą prie Bandare Abaso uosto, o visi jo įgulos nariai tebėra laive.

