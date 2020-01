Valstybinė naujienų agentūra IRNA nurodė, kad lėktuve buvo 168 keleiviai ir devyni įgulos nariai.

„Akivaizdu, kad nėra įmanoma, jog keleiviai yra gyvi“, – pusiau oficialiai naujienų agentūrai ISNA tvirtino Irano Raudonojo Pusmėnulio vadovas.

Ukrainos užsienio reikalų ministerijos Konsulinės tarnybos departamentas taip pat pranešė, kad visi tame lėktuve buvę žmonės žuvo.

„Remiantis preliminaria informacija iš Ukrainos tarptautinių oro linijų atstovo, 2020 metų sausio 8 dieną po pakilimo tarptautiniame Imamo Khomeini oro uoste (Teheranas) šios oro bendrovės keleivinis lėktuvas patyrė katastrofą ir nukrito netoli oro uosto. Remiantis vis dar tikslinama informacija, šio reiso keleiviai ir ekipažas žuvo“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė departamento atstovas.

Orlaivis „Boeing 737-800“ iš Teherano tarptautinio oro uosto skrido į Kijevą, nurodė agentūra. Į nelaimės vietą išsiųsta 10 greitosios pagalbos automobilių.

Manoma, kad nelaimė kilo dėl mechaninių problemų.

Civilinės aviacijos agentūros atstovas Reza Jafarzadeh pranešė, kad į nelaimės vietą pietvakariniame Teherano priemiestyje išsiųsta tyrėjų komanda.

„Po pakilimo Imamo Khomeini tarptautiniame oro uoste jis sudužo tarp Parando ir Šahriaro, – teigė R. Jafarzadeh. – Paskelbus šią žinią, į tą vietą buvo išsiųsta nacionalinio aviacijos departamento tyrėjų komanda.“

„Lėktuvas dega, bet mes atsiuntėme gelbėtojų“, – sakė Irano greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas Pirhosseinas Koulivandas.

Skrydžius fiksuojančio tinklalapio „FlightRadar24“ pateikiama informacija rodo, kad reisu PS752 skridęs Ukrainos tarptautinių oro linijų lėktuvas pakilo Teherane trečiadienį 3 val. 12 min. vietos (4 val. 42 min. Lietuvos) laiku ir beveik netrukus liovėsi siųsti duomenis. Oro linijos kol kas nekomentuoja situacijos.

Remiantis „FlightRadar24“ duomenimis, tas lėktuvas buvo eksploatuojamas maždaug pusketvirtų metų.

Nelaimė įvyko kelios valandos po to, kai už įtakingo generolo nužudymą keršijantis Iranas balistinėmis raketomis apšaudė dvi bazes Irake, kur dislokuoti JAV kariai.









We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020





Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems.

„Remiantis pirmine informacija, visi keleiviai ir įgulos nariai žuvo. Mūsų ambasada aiškinasi tragedijos aplinkybes ir žuvusiųjų tapatybes. Reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms“, – rašė V. Zelenskis.

Jis nutraukia savo atostogas su šeima Omane ir grįžta į Kijevą.

Irano valstybinės televizija paviešino vaizdo įrašą, kuriame esą – vaizdai iškart po katastrofos. Vaizdo įraše matyti, kad aplink dar tamsu, o žemė nuklota degančiomis nuolaužomis.



Iraniečių žiniasklaida, remdamasi vietos pareigūnais, nurodė, kad dauguma žuvusiųjų buvo Irano piliečiai.

Valstybinės televizijos „Press TV“ naujienų kanalas, transliuojantis anglų kalba, pranešė, kad orlaivis nukrito šalia Parando miesto Teherano provincijoje.

Katastrofa tikriausiai įvyko dėl „techninių problemų“, pranešė televizija, remdamasi Imamo Khomeini tarptautinio oro uosto atstovu spaudai Ali Khashani.

„Nukritęs lėktuvas užsiliepsnojo“, – nurodė „Press TV“.

IRNA, remdamasi oro uosto atstovais, pranešė, kad nelaimė veikiausiai įvyko užsiliepsnojus varikliui.

Valstybinio transliuotojo paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad lėktuvas degė dar krisdamas.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020



Televizijos reportažuose iš įvykio vietos matyti, kaip Irano Raudonojo Pusmėnulio paieškos ir gelbėjimo komandos naršo atvirame lauke, po kurį išsibarsčiusios sudužusio orlaivio nuolaužos.

JAV orlaivių gamintoja „Boeing“ socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Žinome apie žiniasklaidos pranešimus iš Irano ir renkame informaciją.“

„Remiantis preliminaria informacija iš Ukrainos tarptautinių oro linijų atstovo, 2020 metų sausio 8 dieną po pakilimo tarptautiniame Imamo Khomeini oro uoste (Teheranas) šios oro bendrovės keleivinis lėktuvas patyrė katastrofą ir nukrito netoli oro uosto. Remiantis vis dar tikslinama informacija, šio reiso keleiviai ir ekipažas žuvo“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė departamento atstovas Vasylis Kyrylyčius.

Auganti įtampa



Nelaimė įvyko kelios valandos po to, kai už įtakingo generolo nužudymą keršijantis Iranas balistinėmis raketomis apšaudė dvi bazes Irake, kur dislokuoti JAV kariai.

JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) po to apšaudymo pranešė uždraudžianti JAV registruotoms oro linijoms skraidyti virš Irako, Irano, Persijos įlankos ir Omano įlankos.

FAA „šįvakar skelbia pranešimą pilotams dėl skrydžių apribojimų, kad draudžiama JAV civilinės aviacijos vežėjams naudotis oro erdve virš Irako, Irano ir Persijos įlankos bei Omano įlankos vandenų“, sakoma pranešime

„FAA ir toliau atidžiai stebės įvykius Artimuosiuose Rytuose“, – priduriama jame.

Iranas raketų ataką surengė atsakydamas į įtakingo iraniečių generolo Qasemo Soleimani nužudymą.

Q. Soleimani, vadovavęs elitinėms Kudso (Jeruzalės) pajėgos, atsakingoms už Revoliucinės gvardijos operacijas užsienyje, buvo itin populiari ir įtakinga figūra Irane.

Generolas ir sukarintų pajėgų tinklo „Hashed al Shaabi“ vado pavaduotojas Abu Mahdi al Muhandisas buvo nukauti praėjusį penktadienį per JAV raketų smūgį Bagdado tarptautiniame oro uoste.

Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei pažadėjo „žiauriai atkeršyti“ Jungtinėms Valstijoms už Q. Soleimani nužudymą, smarkiai sukrėtusį šiitišką respubliką, ir paskelbė trijų dienų gedulą.

Po generolo nužudymo tarp Irano ir Jungtinių Valstijų įsiplieskė žodžių karas.

Irano prezidentas Hassanas Rouhani pirmadienį įspėjo JAV vadovą Donaldą Trumpą „niekada negrasinti“ Iranui, šiam paskelbus sąrašą su 52 potencialiais taikiniais šiitiškoje respublikoje.