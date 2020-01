Valstybinė naujienų agentūra IRNA nurodė, kad lėktuve buvo 167 keleiviai ir devyni įgulos nariai.

„Akivaizdu, kad nėra įmanoma, jog keleiviai yra gyvi“, – pusiau oficialiai naujienų agentūrai ISNA tvirtino Irano Raudonojo Pusmėnulio vadovas.

Ukrainos užsienio reikalų ministerijos Konsulinės tarnybos departamentas taip pat pranešė, kad visi tame lėktuve buvę žmonės žuvo.

„Remiantis preliminaria informacija iš Ukrainos tarptautinių oro linijų atstovo, 2020 metų sausio 8 dieną po pakilimo tarptautiniame Imamo Khomeini oro uoste (Teheranas) šios oro bendrovės keleivinis lėktuvas patyrė katastrofą ir nukrito netoli oro uosto. Remiantis vis dar tikslinama informacija, šio reiso keleiviai ir ekipažas žuvo“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė departamento atstovas.

Orlaivis „Boeing 737-800“ iš Teherano tarptautinio oro uosto skrido į Kijevą, nurodė agentūra. Į nelaimės vietą išsiųsta 10 greitosios pagalbos automobilių.

Manoma, kad nelaimė kilo dėl mechaninių problemų.

Civilinės aviacijos agentūros atstovas Reza Jafarzadeh pranešė, kad į nelaimės vietą pietvakariniame Teherano priemiestyje išsiųsta tyrėjų komanda.

„Po pakilimo Imamo Khomeini tarptautiniame oro uoste jis sudužo tarp Parando ir Šahriaro, – teigė R. Jafarzadeh. – Paskelbus šią žinią, į tą vietą buvo išsiųsta nacionalinio aviacijos departamento tyrėjų komanda.“

„Lėktuvas dega, bet mes atsiuntėme gelbėtojų“, – sakė Irano greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas Pirhosseinas Koulivandas.

Skrydžius fiksuojančio tinklalapio „FlightRadar24“ pateikiama informacija rodo, kad reisu PS752 skridęs Ukrainos tarptautinių oro linijų lėktuvas pakilo Teherane trečiadienį 3 val. 12 min. vietos (4 val. 42 min. Lietuvos) laiku ir beveik netrukus liovėsi siųsti duomenis. Oro linijos kol kas nekomentuoja situacijos.

Remiantis „FlightRadar24“ duomenimis, tas lėktuvas buvo eksploatuojamas maždaug pusketvirtų metų.

Nelaimė įvyko kelios valandos po to, kai už įtakingo generolo nužudymą keršijantis Iranas balistinėmis raketomis apšaudė dvi bazes Irake, kur dislokuoti JAV kariai.

