„Apieškojus vietovę, deja, mums pranešta, kad lėktuvas sudužo. Deja, visi mums brangūs žmonės per šį incidentą prarado savo gyvybes“, – sakė valstybiniam transliuotojui IRIB bendrovės „Aseman Airlines“ atstovas Mohammadas Tabatabai.

Pasak pirmųjų pranešimų, Irano oro bendrovės „Aseman Airlines“ lėktuvas, skridęs iš Teherano į Jasudžą, dingo iš radarų. Anot „Press TV“, Irano gelbėjimo tarnybos minėjusios, kad lėktuvas nukrito įpiečiau Isfahano provincijos Zagroso kalnuose.

„Tas lėktuvas nukrito Semiromo regione visos avarinės tarnybos sukeltos ant kojų. Lėktuve buvo nuo 50 iki 60 keleivių“, – sakė naujienų agentūrai „Fars“ Piras Hosseinas Koolivandas.

„Bendrovės „Aseman Airlines“ ATR lėktuvas su 60 keleivių ir maždaug šešiais įgulos nariais dingo iš radarų šį rytą“, – sakė Aladinas Borujerdis, parlamento nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komisijos vadovas naujienų agentūrai ISNA.

Įgulos nariai – du pilotai, du apsaugos darbuotojai ir du orlaivių palydovai.

„Žmonių stebėjimai rodo (lėktuvo) sudužimą“, – tęsė jis, dar pridūręs, kad laukiama patvirtinimo.

Nacionalinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovas Mojtaba Khaledi sakė agentūrai ISNA, kad į nelaimės vietą išsiųstas sraigtasparnis.

Kiek po 13 val. Lietuvos laiku pranešta, kad Irano oro bendrovė „Aseman Airlines“ sekmadienį atšaukė ankstesnį savo pranešimą apie 66 žuvusius žmones per keleivinio lėktuvo katastrofą, nes gelbėtojai dar tebeieško nukritusi lėktuvo.

„Dėl specifinių aplinkybių regione, mes vis dar nepasiekėme kritimo vietos, todėl negalime tiksliai ir apibrėžtai patvirtinti, kad visi šio lėktuvo keleiviai žuvo“, – sakė naujienų agentūrai ISNA bendrovės „Aseman Airlines“ atstovas Mohammadas Tabatabaie.

Pasak vietinio televizijos kanalo „Press TV“, lėktuvas nukrito su 66 keleiviais.

Missing Iranian passenger plane with 66 people on board crashes in central Iran https://t.co/uSHyEWJNEZ #Plane — Oneindia.com (@Oneindia) February 18, 2018

Pranešama, kad visos pagalbos tarnybos nusiųstos į įvykio vietą. Tiesa, dėl prasto oro kol kas negalėjo nusileisti gelbėtojų sraigtasparnis, rašo CNN.

#BREAKING

Iranian plane carrying 60 passengers, with 6 crew, from Tehran to Yasuj, disappears from radar, crashes near Semirom, Isfahan pic.twitter.com/S6tCStmMHE

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) February 18, 2018