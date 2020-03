Irane mirus dar 127 pacientams koronaviruso epidemijos aukų padaugėjo iki 1 812

„Nuo kovo 25 dienos vidurnakčio iš užsienio atskrendantys Honkongo ne gyventojai nebebus įleidžiami į miestą“, – per spaudos konferenciją pareiškė ji ir pridūrė, jog toks draudimas galios mažiausiai dvi savaites.

Miesto oro uostas – pasaulio aštuntasis pagal judrumą – taip pat nebeįsileis visų tranzitu vykstančių keleivių, pažymėjo C. Lam. Ši nuostata bus taikoma mažiausiai dvi savaites. Be to, grįžtantieji iš Makao ar Taivano privalės laikytis 14 dienų karantino.

RTHK duomenimis, tokia priemonė įvedama pasaulyje sparčiai daugėjant sergančiųjų COVID-19, galinčių parsivežti užkratą iš užsienio.

Praėjusią savaitę Honkongas nusprendė įvesti dviejų savaičių karantiną žmonėms, patenkantiems į anklavą nuo kovo 18 dienos.

Nepaisant Honkongo artumo žemyninei Kinijos daliai, šiam tarptautiniam finansų centrui pavyko išvengti mirtinai pavojingo viruso protrūkio skaudžiausių padarinių – iš dalies dėl to, kad didžioji dalis miesto visuomenei pradėjo dėvėti medicinines kaukes, skirti ypatingą dėmesį rankų higienai ir mažiau kontaktuoti su aplinkiniais.

Tačiau per pastarąsias dvi savaites užsikrėtimo atvejų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, atgal į miestą suplūdus vietos gyventojams ir užsienio piliečiams, pandemijai išplitus Europoje ir Šiaurės Amerikoje.

Lig šiol Honkonge buvo nustatyti 318 užsikrėtimo koronavirusu atvejų; keturi žmonės mirė, dar 100 pasveiko.

Pirmadienį C. Lam paskelbė apie priemonių rinkinį, skirtų sutramdyti infekcijos protrūkį, įskaitant draudimą restoranams ir barams beprekiauti alkoholiu.

Be to, maždaug 8 600 licenciją turinčių restoranų ir barų bus draudžiama prekiauti alkoholiu, tačiau kol kas šios įstaigos nebus uždaromos.

C. Lam nepatikslino, kada įsigalios draudimas pardavinėti stipriuosius gėrimus, bet pažymėjo, kad šiuo metu skubiai ruošiami atitinkami teisės aktai.

Honkongo sveikatos apsaugos pareigūnai vis labiau nerimauja dėl pastarosiomis savaitėmis miesto pramogų rajonus gausiai lankančių žmonių.

Praėjusią savaitę COVID-19 buvo diagnozuota daugybei pacientų, apsilankiusių Lan Kvai Fonge – Honkongo garsiausiame naktinių pramogų centre.

Restoranų tinklai paragino vyriausybę leisti jiems neuždaryti savo durų.