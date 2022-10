Be to, Irano saugumo pajėgos per susirėmimus, kilusius šią savaitę Zahedano mieste pietrytinėje Sistano ir Beludžistano provincijoje, nužudė mažiausiai 41 žmogų, skelbia IHR.

„Protestuotojų žudymas Irane, ypač Zahedane, prilygsta nusikaltimams žmoniškumui“, – sakė IHR direktorius Mahmoodas Amiry-Moghaddamas (Mahmudas Amiris Modhadamas).

„Tarptautinė bendruomenė privalo ištirti šį nusikaltimą ir užkirsti kelią tolesniems Islamo Respublikos nusikaltimams“, – pridūrė jis.

Anksčiau nevyriausybinė organizacija skelbė, kad malšinant protestus, sukrėtusius Iraną po M. Amini mirties, žuvo 83 žmonės. Be kita ko, tęsiasi dideli interneto ryšio trikdžiai.

22 metų M. Amini mirė kelios dienos po to, kai buvo sulaikyta, nes esą pažeidė taisykles, pagal kurias privaloma dėvėti gerai priglundantį hidžabą. Pagal šias taisykles, be kita ko, draudžiama dėvėti suplėšytus džinsus ir ryškiaspalvę aprangą.

Tačiau NVO taip pat apkaltino saugumo pajėgas įvykdžius tai, ką pavadino „kruvinu penktadieniu Zahedane“. Anot IHR, jos „kruvinai numalšino“ protestą, kilusį mieste penktadienį po maldų.

Organizacija teigė, kad tą protestą išprovokavo kaltinimai, jog policijos viršininkas Čabaharo uostamiestyje, taip pat esančiame Sistano ir Beludžistano provincijoje, išprievartavo 15-metę mergaitę, priklausančią sunitų beludžių mažumai.

Žuvusiųjų tapatybes patvirtino regioninė nevyriausybinė organizacija „Baluch Activists Campaign“ (BAC) ir pridūrė, kad per pastarąsias dvi savaites per protestus Irane iš viso žuvo mažiausiai 133 žmonės.

Tuo metu socialinėje žiniasklaidoje skelbtuose pranešimuose buvo rašoma apie dešimtis penktadienį Zahedane žuvusių žmonių, o nuotraukose buvo matyti perpildytos ligoninės ir kruvini lavonai. Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad protestuotojai siekė perimti tam tikrų gatvių kontrolę, tačiau to patvirtinti neįmanoma.

Su Pakistanu besiribojanti Sistano ir Beludžistano provincija yra vienas skurdžiausių Irano regionų, kuriame gyvena beludžių mažuma, daugiausia išpažįstanti sunitų islamą, o ne šiizmą, kuris dominuoja Irane.

Pastaraisiais mėnesiais aktyvistai skundėsi, kad Irane padažnėjus mirties bausmių vykdymui, neproporcingai daug nuteistųjų beludžių buvo įvykdyti nuosprendžiai.

Teheranas teigia, kad Zahedane per įvykį, kurį oficialioji žiniasklaida pavadino „teroristiniu incidentu“, žuvo penki Revoliucinės gvardijos nariai. Šeštadienį valstybinė žiniasklaida pranešė, kad iš viso žuvo 19 žmonių.