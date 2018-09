Irane laidojamos teroro atakos Ahvaze aukos

Plieskiant saulei tūkstančiai gedinčių žmonių susirinko prie miesto mečetės, kur buvo atnešti karstai. Kai kas, daugiausia jaunimas tautiniais regiono arabų mažumos drabužiais, laikė per šeštadienio paradą žuvusių žmonių nuotraukas. Keturi užpuolikai atakavo karinį paradą Chuzestano provincijos sostinėje Ahvaze, kuris buvo surengtas minint 1980–1988 metų Irano ir Irako karo pradžią. Pareigūnai ir liudininkai sakė, kad ginkluoti vyrai, vilkėjo Irano karių uniformas, ėmė šaudyti į žygiuojančius karius bei žiūrovus ginklais, kuriuos buvo paslėpę netoliese esančiame parke. Iš viso per ataką žuvo 25 žmonės; tai daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis šalyje per beveik dešimtmetį. 12 žuvusiųjų yra iš Ahvazo, likusieji – iš kitų Chuzestano vietų. Procesija slinko gatvėmis: daug kas verkė ir mušėsi į krūtinę – tai tradicinis būdas išreikšti gedulą. Pagal vietos papročius taip pat buvo mušami būgnai ir lėkštės, pučiami ragai. Verksmas ir dejonės pasigirdo išnešus vietos didvyrio, 54 metų Hosseino Monjazi, karstą. Šis neįgalus karo veteranas ir Revoliucinės gvardijos narys per 9-ojo dešimtmečio Irano ir Irako karą neteko kojos ir rankos. H. Monjazi paradą stebėjo iš invalido vežimėlio. Staiga užpuolikai pradėjo šaudyti, ir jis negalėjo išvengti kulkų. Revoliucinės gvardijos vado pareigas einantis generolas Hosseinas Salami per laidotuvių ceremoniją pažadėjo atkeršyti atakos kaltininkams ir Saudo Arabijos, Izraelio bei JAV „trikampiui“. „Jūs atsakingi už šiuos veiksmus; jūs susidursite su atgarsiais, – sakė generolas. – Perspėjame visus, stovinčius už šios istorijos – mes atkeršysime.“ Atsakomybę už ataką, per kurią taip pat buvo sužeista 60 kitų žmonių, įskaitant Gvardijos narius ir karius, prisiėmė arabų separatistai. Irano pareigūnai taip pat kaltino separatistus. Atsakomybę buvo prisiėmusi ir „Islamo valstybė“ (IS), bet ši grupuotė nepateikė aiškių įrodymų, kad tikrai įvykdė išpuolį. Prezidentas Hassanas Rouhani sekmadienį neįvardytą JAV sąjungininką regione apkaltino parama kaltininkams. Irano užsienio reikalų ministerija iškvietė kelis Vakarų diplomatus ir apkaltino jų šalis suteikiant prieglobstį už atakas atsakingiems arabų separatistams. Ataka Ahvaze dar labiau sukrėtė Iraną, išgyvenantį sąmyšį po Amerikos pasitraukimo iš pasaulio galių susitarimo su Teheranu dėl jo branduolinės programos. H. Rouhani pastabos galėtų būti skirtos Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emyratams ar Bahreinui – artimiems JAV kariniams sąjungininkams, kurie Iraną laiko regionine grėsme dėl paramos kovotojų grupėms visuose Artimuosiuose Rytuose. „Visas šias mažas samdinių šalis, kurias matome regione, remia Amerika. Būtent amerikiečiai juos skatina ir aprūpina būtinomis priemonėmis šiems nusikaltimams vykdyti“, – prieš išvykdamas į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją Niujorke sekmadienį per valstybinę televiziją sakė prezidentas.

