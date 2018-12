Pranešime nurodoma, kad gvardijos pajėgos per pratybas prie Kešmo salos, esančios ties sąsiaurio vartais, naudos atakos sraigtasparnius ir bepilotes skraidykles. Kasmet rengiamos pratybos „Didysis pranašas“ prasidėjo kitą dieną po JAV lėktuvnešio „USS John C. Stennis“ atplaukimo į Persijos įlanką. Revoliucijos gvardijos laivai lydėjo „Stennis“ ir paleido droną, filmavusį amerikiečių laivą. Teheranas susiduria su vis didesniu Vašingtono spaudimu, JAV prezidentui Donaldui Trumpui praeitą mėnesį atnaujinus sankcijas, kurias Jungtinės Valstijos buvo atšaukusios pagal 2015 metų susitarimą dėl Irano branduolinės programos. JAV iš šios sutarties pasitraukė šių metų gegužę.

