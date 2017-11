„Šėtoniškas IS viešpatavimas baigėsi“, - visos Irano žiniasklaidos priemonės antradienį citavo Ghassemą Sulejmanį, kuris yra Revoliucinės gvardijos „Al-Ghods“ dalinio, pastaraisiais metais dalyvavusio kovoje su IS, vadas. Tai yra istorinė pergalė Irako ir Sirijos vyriausybėms bei tautoms, taip pat Iranui, teigiama G. Sulejmanio laiške Irano aukščiausiajam vadovui ajatolai Ali Chamenei.

„Aš sveikinu visus, dalyvavusius kovoje su šia grupuote, kuriai svarbu buvo tik žudymai, brutalumas ir naikinimas“, - antradienį kalbėjo Irano prezidentas Hassanas Rouhani.

Labiausiai prie šios istorinės pergalės esą prisidėjo žmonės Irake ir Sirijoje, „tačiau savo indėlį taip pat įnešė ir Iranas“. Todėl tai didelė sėkmė ir Teheranui, pabrėžė prezidentas.

Pasak H. Rouhani, karinė pergalė buvo ir sėkmingos diplomatijos rezultatas. Labai svarbų ir konstruktyvų vaidmenį, anot jo, suvaidino Rusijos, Turkijos bei Irano derybos dėl Sirijos konflikto Kazachstano sostinėje Astanoje.

Iranas visad tvirtino, kad Revoliucinė gvardija Irake ir Sirijoje teikia tik karines konsultacijas kovoje su IS. Tačiau atvira paslaptis buvo ir tai, kad ypač „Al Ghods“ dalinys aktyviai dalyvavo mūšiuose ir kad daug jo karių žuvo, ypač - Sirijoje. Sunitiškai „Islamo valstybei“ šiitiškas Iranas turi tokį pat statusą, kaip bedieviai.

Tarptautinės kovos su IS koalicijos duomenimis, džihadistai Sirijoje neteko daugiau kaip 95 proc. ankstesnių savo teritorijų. Ekstremistai, be kita ko, buvo išvyti iš jų bastionų Mosule Irake bei Rakoje ir Deir ez Zore Sirijoje. IS iš esmės dabar kontroliuoja tik vieną dykumų regioną pasienyje tarp abiejų šalių.