Anot oficialios Irano televizijos, šis smūgis yra atsakas į ankstesnius įvykius, kai JAV dronas Irako teritorijoje nukovė aukšto rango Irako generolą Qasemą Soleimanį.

Atsakomybę už įvykdytą išpuolį prisiėmė Irano revoliucinė gvardija.

„Mes perspėjame visus JAV sąjungininkus, kurie suteikė bazes šiai teroristų armijai: nukentės bet kuri teritorija, iš kurios bus vykdoma agresija prieš Iraną“, – skelbiama Irano revoliucinės gvardijos pranešime.

Savo ruožtu Irano televizija „Fars News“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas į gausią minią besikreipiantis šalies lyderis ajatola Ali Khamenei. Jis tvirtina, kad Iranui smūgi sudavę amerikiečiai patys skaudžiai nukentės.

„Obamos prezidentavimo laikais savo kalbos metu aš esu sakęs, kad laikai, kai tu smogi ir pabėgi – baigėsi. Jeigu tu smogi, tu gauni smūgi atgal“, – teigė jis. Tiesa, kada darytas šis vaizdo įrašas, nėra aišku.



Pentagono pareigūnas CNN informavo, kad žinių apie amerikiečių karių aukas nėra, tačiau į taikinius smogusių raketų padaryta žala yra tiriama.

Atnaujinta 06.07 val.

Irako saugumo pareigūnai CNN sako, kad po atakų Al-Asad oro bazėje Anbaro provincijoje ir atakų Erbilyje tarp Irako saugumo pajėgų nėra aukų.

Tai atnaujinta saugumo pareigūnų informacija atlikus pirminį vertinimą. Anksčiau trečiadienį Irako saugumo šaltinis CNN sakė, kad Irake buvo aukų.

„Iš pradžių girdėjome, kad Irako pusėje buvo aukų - neaišku, kiek jų buvo nužudyta, ar sužeista“, - CNN pranešė Arwa Damonas iš Bagdado.

Atnaujinta 05.53 val.

Irako Kurdistano regiono ministras pirmininkas Masrouras Barzani trečiadienio rytą vietos laiku po Irano raketų išpuolio kalbėjo su JAV valstybės sekretoriumi Michaelu Pompeo.

„Šį rytą telefonu su (Pompeo) telefoniniu skambučiu aptarėme dabartinius įvykius Irake“, - sakė Barzani. „Aš taip pat pasiūliau būdus, kaip suvaldyti situaciją".

Atnaujinta 05.51 val.

Kanados ir Didžiosios Britanijos pareigūnai pareiškė, kad stebi karių, esančių Irake, padėtį.

„Twitter“ Kanados ginkluotųjų pajėgų gynybos štabo viršininkas generolas Jonathanas Vance'as teigė, kad visas jo šalies personalas yra saugus po raketų išpuolių Irake.

„CAF šeimos: galiu jus patikinti, kad visi dislokuoti CAF darbuotojai yra saugūs (ir) tvarkomi“, - sakė jis. „Mes liekame budrūs“.

Atskirai JK teigė, kad Irake „skubiai stengiamasi nustatyti faktus vietoje“, ankstyvą trečiadienio rytą Londone CNN sakė Užsienio ir Sandraugos biuro atstovas.

„Mūsų pagrindinis prioritetas yra Britanijos personalo saugumas“, - teigė atstovė.

CNN cituoja ir Irako saugumo tarnybą, anot kurios pranešimo, Al-Asado oro pajėgų bazėje yra nukentėjusių irakiečių karių. Tiesa, ar jie sužeisti, ar žuvę nėra konkretizuojama.



Aplink Baltuosius rūmus buvo sustiprintas saugumas, planuota, kad netrukus po įvykio į JAV gyventojus tiesioginės TV transliacijos metu kreipsis šalies prezidentas Donaldas Trumpas. Visgi netrukus Baltųjų rūmų atstovė Stephanie Grisham pranešė, kad šį vakarą D. Trumpas prieš televizijos kameras nepasirodys. Artimiausiu metu Baltieji rūmai planuoja susilaikyti ir nuo rašytinių pareiškimų.

Tiesa, nuo komentaro socialiniame tinkle „Twitter“ D. Trumpas nesusilaikė.

„Raketos paleistos iš Irano į dvi karines bazes Irake. Šiuo metu aiškinamasi, kokie nuostoliai padaryti. Tačiau visas tvarkoje. Mes turime galingiausią ir geriausiai aprūpintą kariuomenę pasaulyje. Mano pareiškimą išgirsite ryte“, – rašė D. Trumpas.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.