Pratybose, kurios vyksta teritorijoje nuo Hormūzo sąsiaurio iki Omano įlankos, anot valstybinės žiniasklaidos, dalyvauja daugiau kaip 100 laivų, tarp jų - tik prieš savaitę eksploatuoti pradėtas ir sparnuotosiomis raketomis ginkluotas povandeninis laivas „Fateh“. Bus mokomasi atremti slaptas grėsmes. Be to, bus bandomi ginklai ir vertinamas personalo ir įrangos parengimas, per valstybinę televiziją sakė karinio laivyno vadas Hosseinas Chansadis. Per pratybas iš povandeninio laivo bus paleidžiamos raketos, nuo fregatos „Sahand“ kils sraigtasparniai ir dronai.

Iranas yra pagrasinęs sužlugdyti naftos gabenimą per Hormūzo sąsiaurį, jei JAV, kurios sugriežtino sankcijas Teheranui, paralyžiaus Islamo Respublikos naftos eksportą.

Šiuo sąsiauriu gabenama trečdalis tanklaiviais pervežamos naftos. Reaguodamos į grasinimus, JAV gruodį į Persijos įlanką nusiuntė lėktuvnešį „John C. Stennis“.