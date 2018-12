„Tęsiame savo raketų bandymus, o šis, neseniai atliktas, buvo reikšmingas bandymas“, – iraniečių naujienų agentūra „Fars“ citavo elitinės Revoliucinės gvardijos aerokosminių pajėgų vadą brigados generolą Amirali Hajizadeh. „JAV reakcija parodė, kad tai jiems labai svarbu ir kad tai juos supykdė“, – pridūrė konservatyvios pakraipos naujienų agentūra ir pažymėjo, kad Iranas šiemet atliko 40–50 raketų bandymų. Iranas tęsia balistinių raketų programą, nors įšaldė didžiąją dalį savo branduolinės programos pagal svarbų 2015 metų susitarimą su galingosiomis šalimis. Sudarius šį susitarimą Jungtinių Tautų Saugumo Taryba paskelbė rezoliuciją, raginančią Iraną susilaikyti nuo raketų, galinčių nešti branduolines kovines galvutes, bandymų, bet Teheranui apskritai nėra uždrausta bandyti savo raketas. Susiję straipsniai: Turkijai teko neįprastas vaidmuo: Erdoganas dar turi kozirių Vokietijos URM vadovas: Europa vis dar siekia išsaugoti Irano branduolinį susitarimą Gruodžio 4 dieną JT Saugumo Taryba Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos prašymu susirinko aptarti naujausio bandymo. Londonas ir Paryžius raketos paleidimą vadino „provokuojamu“ ir „neatitinkančiu“ JT 2231-osios rezoliucijos. Didžioji Britanija sakė, kad Teherano išbandyta raketa pagal savo pajėgumus „smarkiai viršija teisėtus gynybos poreikius“. Iranas yra sukonstravęs kelių tipų balistinių raketų, galinčių nuskrieti iki 3 000 km, taigi, galinčių pasiekti Izraelio ir Vakarų valstybių bazes Artimųjų Rytų regione. „Fars“ pranešime nenurodoma, kada buvo atliktas vėliausias bandymas ir kokio tipo raketa buvo paleista. Vašingtonas, gegužę pasitraukęs iš branduolinės sutarties, tvirtino, kad šis bandymas yra 2231-osios rezoliucijos pažeidimas ir ragino JT Saugumo Tarybą jį pasmerkti. Tačiau veto teisę turinti Maskva gynė Teherano teisę vykdyti raketų bandymus, tad gruodžio 4-osios Saugumo Tarybos posėdis baigėsi be jokio bendro pareiškimo arba planų dėl tolimesnių veiksmų. Taryba vėl susitiks gruodžio 19-ąją. Per šį posėdį bus pateiktas įprastas įvertinimas, kaip yra įgyvendinamas Bendrasis išsamių veiksmų planas (JCPOA). JT branduolinių programų priežiūros agentūra TATENA reguliariai konstatuodavo, kad Iranas laikosi šios sutarties. Tačiau Vakarų šalys dabar daugiausiai kritikuoja Teherano vykdomą raketų programą ir Irano karines intervencijas regione.

