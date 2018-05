„Šiandien pasaulis nebesutinka, kad Jungtinės Valstijos spręstų už pasaulį. Šalys turi savo nepriklausomybę“, – sakoma H. Rouhani pranešime, kurį išplatino kelios Irano naujienų agentūros. M. Pompeo anksčiau pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos didins finansinį spaudimą Iranui taikydamos „stipriausias sankcijas istorijoje“. „Taikysime beprecedentį finansinį spaudimą Irano režimui. Lyderiai Teherane neturės jokių abejonių dėl mūsų rimtumo“, – sakė M. Pompeo savo pirmoje kalboje apie užsienio politiką nuo to laiko, kai buvęs Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas pradėjo vadovauti Valstybės departamentui. Susiję straipsniai: JAV žada imtis beprecedenčių priemonių prieš Iraną Iranas sako, kad ES pastangos išsaugoti branduolinį susitarimą nėra pakankamos „Sankcijų virtinė taps net skausmingesnė, jei režimas neatsisakys nepriimtino ir nevaisingo kelio, kurį jis pasirinko sau ir Irano žmonėms“, – savo kalboje konservatyviame viešosios politikos tyrimų centre „Heritage Foundation“ pabrėžė jis. „Iranas daugiau niekada nebeturės visiškos laisvės dominuoti Artimuosiuose Rytuose“, – sakė sekretorius pristatydamas naująją Vašingtono strategiją Teherano atžvilgiu. Joje numatyta 12 griežtų sąlygų, kurios turi būti įgyvendintos, kad JAV imtųsi derėtis dėl bet kokio „naujo susitarimo“ su Iranu. Pasak M. Pompeo, jei Iranas laikysis šių sąlygų, įskaitant reikalavimą užbaigti savo balistinių raketų programą ir nebesikišti į Jemeno, Sirijos ir kitus regiono konfliktus, Vašingtonas atšauks sankcijas.

