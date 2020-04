Iranas paleido savo pirmąjį karinį palydovą

Palydovas „Nour“ („Šviesa“) buvo „sėkmingai paleistas... [naudojant] dviejų pakopų nešančiąją raketą „Qassed“ („Pasiuntinys“) iš Markazi dykumos Irane“, sakoma Revoliucinės gvardijos tinklalapyje „Sepahnews“ paskelbtame pranešime. Anksčiau apie šią nešančiąją raketą nebuvo skelbta.

Kariškiai nurodė, kad palydovas sėkmingai pasiekė orbitą 425 km aukštyje virš Žemės.

„Šis žingsnis bus didelė sėkmė ir naujas pasiekimas islamiškajam Iranui kosmoso srityje“, – sakoma pranešime.

Nepriklausomi šaltiniai kol kas nepatvirtino šio fakto.

Pastaraisiais mėnesiais keli Irano mėginimai paleisti kosminius palydovus baigėsi nesėkme.

Vasario 9-ąją paleistas kitas palydovas „Zafar“ („Pergalė“) – anot Teherano, nesusijęs su karine programa – nepasiekė numatytos orbitos. Šis paleidimas įvyko likus kelioms dienoms iki Irano islamo revoliucijos 41-ųjų metinių.

JAV Valstybės departamentas ir Pentagonas sako, kad tokie paleidimai padeda Iranui tobulinti savo balistines raketas.

Pastaruoju metu įtampa tarp Teherano ir Vašingtono buvo smarkiai padidėjusi, žlungant 2015 metų daugiašaliam susitarimui dėl Irano branduolinės programos. Be to, Jungtinės Valstijos sausį Irake surengė drono smūgį, per kurį buvo nukautas itin įtakingas Irano revoliucinės gvardijos generolas Qasemas Soleimani.

Per pastaruosius metus abi šalys dukart atrodė atsidūrusios ant didelio masto konflikto slenksčio.

Vašingtonas anksčiau ne kartą smerkė Teherano palydovų programą ir pareiškė, kad pernai sausį atliktas nešančiosios raketos paleidimas pažeidė šiitiškai respublikai nustatytus apribojimus dėl balistinių raketų.

Iranas savo ruožtu teigia neketinąs susikurti branduolinio arsenalo ir sako, kad jo aerokosminė programa yra taiki bei atitinka Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas.