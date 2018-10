„Tų, kas yra atsakingi už teroristinį nusikaltimą Ahvaze, būstinė į rytus nuo Eufrato prieš kelias minutes buvo atakuota keliomis balistinėmis raketomis, kurias paleido Revoliucinės gvardijos aerokosminis padalinys“, – sakoma oficialioje Gvardijos interneto svetainėje.

Per rugsėjo 22 dieną surengtą išpuolį prieš karinį paradą Ahvaze žuvo mažiausiai 24 žmonės ir dar per 60 buvo sužeisti. Atsakomybę už jį prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), bet tikrieji kaltininkai tebėra neaiškūs.

Valstybinė televizija ir valstybinė naujienų agentūra IRNA pranešė, kad per atakas „žuvo ir buvo sužeista“ kovotojų Sirijoje, bet daugiau detalių nepateikė. Sirijos valstybinė žiniasklaida šio smūgio kol kas nepripažino.

Iraniečių valstybinė televizija parodė reportažą, kuriame jos reporteris stovi šalia paleidžiamos raketos ir sako, kad tai vyksta Irano vakarinėje Kermanšaho provincijoje. Pademonstruotas grafikas rodytų, kad raketos praskriejo virš centrinio Irako netoli Tikrito miesto ir nukrito netoli Abu Kamalio miesto Sirijos pietrytiniame pakraštyje.

Abu Kamalį kontroliuoja jėgos, lojalios Sirijos prezidentui Basharui al Assadui (Bašarui Asadui). Tačiau net dabar į šį miestą taikosi kovotojai iš „Islamo valstybės“, kuri jau prarado beveik visas teritorijas, kažkada kontroliuotas Sirijoje ir Irake.

Ši ataka dar labiau padidino painiavą dėl to, kas įvykdė karinio parado Ahvaze užpuolimą, kai vyrai karių uniformomis šaudė į minią ir paradą stebėjusius pareigūnus.

Iš pradžių Iranas kaltino arabų separatistus, kurie taip pat iškart prisiėmė atsakomybę ir pateikė detalių apie vieną užpuolikų. Detalės vėliau pasirodė esančios teisingos.

Atsakomybę taip pat prisiėmė IS, bet iš pradžių ši grupuotė nurodė neteisingų faktų. Vėliau IS paskelbė filmuotą medžiagą, joje matyti keli vyrai, kuriuos Iranas galiausiai identifikavo kaip užpuolikus, bet jie niekada neprisiekė ištikimybės šiai ekstremistų grupuotei.

Skelbdama apie raketinį smūgį, Irano valstybinė žiniasklaida nurodė, kad buvo taikomasi ir į „takfiritų“ kovotojus – šiuo terminu dažnai pavadinama IS – ir į ahvazių separatistus. Anksčiau nebuvo žinoma, kad šie Irano pietvakariuose gyvenančių arabų separatistai bendradarbiautų su IS.

Tai jau trečias kartas pastaraisiais mėnesiais, kai Iranas keršydamas paleido balistinių raketų.

Pernai Iranas tokiomis raketomis Siriją apšaudė reaguodamas į kruviną IS ataką Teherane, kurios taikinys buvo parlamentas ir ajatolos Ruhollah Khomeini šventovė. Rugsėjo mėnesį Iranas paleido raketų į Iraką, kur taikėsi į Irano kurdų separatistų grupės bazę. Separatistai sakė, kad per smūgį žuvo mažiausiai 11 ir buvo sužeista dar 50 žmonių.