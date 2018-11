„Režimas, kurio naudojimosi kibernetiniais ginklais istorija yra aiški iš tokių atvejų kaip (kompiuterinio viruso) „Stuxnet“ (paskleidimas), šįkart mėgino pažeisti Irano ryšių infrastrutūrą“, – per „Twitter“ parašė informacijos ministras Mohammadas Javadas Azari Jahromi. Jis turėjo omenyje 2010 metais surengtą viruso „Stuxnet“ ataką, padarusią žalos Irano branduoliniams objektams. Manoma, kad šią kenkėjišką programą sukūrė Izraelis ir Jungtinės Valstijose. „Dėl mūsų techninių komandų budrumo jie liko tuščiomis rankomis. Apie šį priešišką veiksmą toliau kalbėsime tarptautiniuose forumuose“, – pabrėžė M. J. A. Jahromi. Ministro pavaduotojas Hamidas Fattahi sakė, kad techninės komandos pirmadienį paryčiais užfiksavo daugelį mėginimų prasiskverbti į jų sistemas, bet užpuolikams buvo „duotas tvirtas atkirtis“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.