Teheranas pareiškė, jog jei D. Trumpas nori derybų, jis turi grįžti į tarptautinį branduolinį susitarimą, iš kurio anksčiau šiemet vienašališkai pasitraukė. Jungtinių Valstijų vadovas pirmadienį pranešė mielai susitiksiantis su Irano prezidentu Hassanu Rouhani „bet kada“, kai tik šis panorėsiąs. Irano vadovybė anksčiau atmetė galimybę surengti derybas akis į akį su D. Trumpu, reaguodama į jo sprendimą išbraukti Jungtines Valstijas iš susitarimo, pagal kurį pasaulio galybės įsipareigojo sušvelninti sankcijas Iranui mainais į jo branduolinės programos apribojimą. Pusiau oficiali šalies naujienų agentūra ISNA citavo patarėją politikos klausimais Hamidą Aboutalebį, teigusį, jog jei JAV nori derėtis su Iranu, jos privalo grįžti į anksčiau atmestą susitarimą. „Tie, kurie tiki dialogu kaip ginčų sprendimo būdu civilizuotose visuomenėse, turėtų būti įsipareigoję“ laikytis susitarimo, tvirtino jis. D. Trumpas pasitraukė iš svarbaus branduolinio susitarimo gegužę, mat, jo įsitikinimu, šis buvęs pernelyg dosnus Iranui. Jis pažadėjo taikyti sankcijas tol, kol Teheranas radikaliai pakeis savo regioninę politiką, įskaitant paramą kovotojų grupėms, nors šalies lyderiai jau seniai atsisako tai padaryti. Nors pirmadienį JAV vadovas teigė susitiksiantis su H. Rouhani be jokių „išankstinių sąlygų“, jis nenusigręžė ir nuo ankstesnių savo reikalavimų. Dėl pirmųjų Jungtinių Valstijų sankcijų, kurios įsigalios tik pirmadienį, Irano ekonomika jau spėjo nukentėti. Dėl to kyla vis didesnių būgštavimų dėl ilgalaikio poveikio šalies ekonomikai. Heshmatollah Falahatpishehas, įtakingo parlamento Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto vadovas, pasiūlė Jungtinėms Valstijoms grįžti į branduolinį susitarimą. Pasak jo, tokiu būdu būtų sustabdytas ekonominis neapibrėžtumas, ir Teheranas apsvarstytų galimybę derėtis su Amerika. „Negali būti derybų su amerikiečiais, keliančiais klausimą dėl derybų iš pranašumo pozicijos“, – Irano parlamento interneto svetainėje buvo cituojamas politikas. Jis pridūrė, kad, pasitraukdamas iš branduolinio susitarimo, Trumpas „sudavė didžiausią smūgį diplomatijai“. Vienas iš reformas siūlančių parlamentarų, Mostafa Kavakebianas, abejojo ​​dėl derybų su D. Trumpu, vadindamas jį „nepatikimu“. Taip pat jis sakė, kad dabar netinkamas laikas deryboms. „Jei šios derybos bus vykdomos kokia nors forma, tai bus laikoma pasidavimu. O Irano tauta nepasiduos“, – pridūrė politikas.

