Iranas įspėjo Trumpą dėl „pavojingų veiksmų“

„Vietoje pavojingų veiksmų ir nepagrįstų kaltinimų, ponas D. Trumpas turėtų persvarstyti savo pajėgų buvimą ir elgesį toje srityje“, – teigė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Abbasas Mousavis.

JAV antskrydžiai Irake surengti po to, kai per raketų ataką Irake anksčiau šią savaitę žuvo du amerikiečiai ir vienas britas. Pentagono teigimu, reaguojant į trijų karių žūtį per ataką prieš Tadžio karinę oro pajėgų bazę trečiadienį, suduotas smūgis proiranietiškai „Kataib Hisbollah“ grupuotei.

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raabas teigė, kad JAV antskrydžiai Irake yra „proporcingas“ atsakas į dviejų amerikiečių ir brito žūtis.

„Atsakas į bailią ataką prieš koalicijos pajėgas Irake buvo greitas, ryžtingas ir proporcingas“, – sakė D. Raabas.

„Didžiosios Britanijos pajėgos yra Irake kartu su koalicijos partnerėmis, kad padėtų šaliai kovoti su teroristine veikla, ir bet kas, siekiantis juos sužaloti, gali tikėtis stipraus atsako“, – pridūrė sekretorius.