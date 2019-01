Oficialioji naujienų agentūra IRNA pranešė, kad Iranas išreiškė savo protestą Lenkijos reikalų patikėtiniui Wojciechui Unoltui bei pareikalavo, kad Varšuva šiuo „priešišku žingsniu“ nesusivienytų su Vašingtonu prieš Teheraną. IRNA citavo neįvardytą iraniečių pareigūną, sakiusį, kad jei ta konferencija įvyks, Iranas imsis tam tikrų „atsakomųjų veiksmų“. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Bahramas Ghasemi savo paskyroje socialiniame tinkle „Telegram“ parašė, kad lenkų diplomatas buvo iškviestas norint išreikšti „protestą prieš vadinamąją taikos ir saugumo konferenciją“. Kaip pranešama, W. Unoltas savo ruožtu sakė, kad minima konferencija nėra nukreipta prieš Iraną, o Lenkija esą nepalaiko pastaruoju metu JAV skelbiamos pozicijos Irano atžvilgiu. M. Pompeo šiuo metu tęsia savo kelionę po Artimuosius Rytus, per kurią jis siekia padrąsinti JAV sąjungininkus po prezidento Donaldo Trumpo netikėto sprendimo išvesti visus amerikiečius karius iš Sirijos. Arabų valstybės baiminasi, kad dėl šio žingsnio regione gali padidėti Irano įtaka. Penktadienį, prieš išvykdamas iš Kairo, televizijai „Fox News“ jis sakė, kad Lenkijoje vasario 13–14 dienomis vyks tarptautinis susitikimas Artimųjų Rytų klausimams aptarti, per kurį bus siekiama didinti spaudimą Iranui. Teheranas neslėpė pasipiktinimo artėjančiu renginiu ir atkreipė dėmesį, kad Iranas, nuskurdęs po Didžiosios Britanijos ir Sovietų Sąjungos invazijų, Antrojo pasaulinio karo metais priėmė daugiau kaip 100 tūkst. lenkų pabėgėlių. „Lenkijos vyriausybė negali nusiplauti gėdos: kol Iranas per Antrąjį pasaulinį karą gelbėjo lenkus, dabar ji rengia prieš Iraną nukreiptą cirką“, – anksčiau šią savaitę socialiniame tinkle „Twitter“ parašė iraniečių užsienio reikalų ministras Mohammadas Javadas Zarifas.

