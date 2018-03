Prancūzijos diplomatijos vadovas sakė, kad po susitikimo su Irano aukščiausio rango pareigūnais, įskaitant šalies prezidentą Hassaną Rouhani ir užsienio reikalų ministrą Mohammadą Javadą Zarifą, yra „dar daug darbų“ dėl Irano branduolinės programos. M. J. Zarifas savo ruožtu teigė, kad Europai reikia užimti „konstruktyvesnį vaidmenį, kad būtų išsaugotas“ branduolinis susitarimas. „Ir, visų pirma, spausti Jungtines Valstijas laikytis savo įsipareigojimų, numatytų susitarime, ir neleisti joms skelbti nelogiškų ir neteisėtų reikalavimų“, – diplomatijos vadovą citavo Užsienio reikalų ministerija. Tai buvo pirmas Europos šalių, pasirašiusių 2015 metų susitarimą dėl Irano branduolinės programos, atstovo vizitas po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareikšto ultimatumo, kad JAV pasitrauks iš šio susitarimo, jei jis nebus „pagerintas“ iki gegužės 12-osios. Susiję straipsniai: Irano užsienio reikalų ministras kritikuoja ES „ekstremizmą“ Teherano atžvilgiu Macronas kreipėsi į Turkijos prezidentą H. Rouhani po susitikimo su J.-Y. Le Drianu savo pranešime sakė: „Išsaugoję branduolinį susitarimą įrodysime pasauliui, kad derybos ir diplomatija yra geriausias pasirinkimas problemoms spręsti, o jo žlugimas reikštų, kad derybos yra laiko švaistymas.“ J.-Y. Le Driano komanda aiškiai nurodė Teheranui, kad jis „nėra Donaldo Trumpo emisaras“ ir nori išsaugoti minimą susitarimą. Tačiau Prancūzijos diplomatijos vadovas yra sakęs, kad nenutraukus Irano balistinių raketų bandymų Teheranas „visuomet bus pagrįstai įtariamas noru pasigaminti branduolinių ginklų“. Teheranas neigia, kad siekia branduolinių ginklų ir sako, kad jo raketos yra skirtos vien savigynai. Iranas nurodo, kad šis klausimas nediskutuotinas.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.