Irako šiaurėje per įtariamą džihadistų ataką žuvo keturi kurdų kovotojai

Saugumo šaltinis sakė, kad dar penki pešmergų kovotojai žuvo sekmadienį vakare per ataką, kurios taikinys buvo saugos postas į šiaurę nuo Kirkuko.

Kurdistano ginkluotosios pajėgos patvirtino, kad buvo įvykdyta žmonių gyvybių pareikalavusi ataka, tačiau nenurodė, kiek pešmergų kovotojų žuvo. Pajėgų išplatintame pranešime dėl atakos kaltinama IS.

Tai buvo jau trečia per mažiau nei dvi savaites džihadistų ataka prieš kurdų kovotojus Irako šiaurėje.

Ketvirtadienį IS prisiėmė atsakomybę už išpuolį į pietus nuo Kurdistano sostinės Arbilio, per kurį žuvo trys civiliai gyventojai ir mažiausiai devyni pešmergų kovotojai.

Lapkričio gale penki pešmergų kovotojai žuvo ir dar keturi buvo sužeisti sprogus pakelės bombai. Atsakomybę už šį išpuolį taip pat prisiėmė IS.

2014 metais IS kovotojai per žaibišką puolimą užėmė didžiules teritorijas Irake, tačiau buvo iš jų išstumti per vyriausybės pajėgų surengtą kampaniją sukilimui numalšinti, kurią palaikė JAV vadovauta karinė koalicija.

2017 metų pabaigoje Irako vyriausybė paskelbė apie sunitų ekstremistų sutriuškinimą, tačiau džihadistų „miegančios“ kuopelės toliau rengia išpuolius prieš saugumo pajėgas.