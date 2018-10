Valstybinė televizija pranešė, kad Kurdistano patriotinės sąjungos (PUK) kandidatas, nuosaikių pažiūrų 58 metų Barhamas Salehas, surinko 220 balsų. Iš viso antradienio posėdyje dalyvavo 273 įstatymų leidėjai. Dėl prezidento posto varžėsi iš viso 20 kandidatų, tarp jų kitos kurdų politinės jėgos – Kurdistano demokratinės partijos (KDP) – atstovas. PUK ir KDP daug dešimtmečių dominuoja kurdų politiniame gyvenime. Pagal nerašytą susitarimą, galiojantį nuo 2005-ųjų, kai šalyje pirmą kartą įvyko daugiapartiniai rinkimai, surengti dveji metai po JAV vadovautos invazijos, Irako prezidentu turi būti renkamas kurdas. Prezidento vaidmuo yra daugiau reprezentacinio pobūdžio. Pagal tą patį susitarimą, parlamento pirmininku visada būna sunitas, ministro pirmininko poste turi dirbti šiitas. Įstatymų leidėjas šiitas Hamidas al Moussawi sakė, kad parlamentas prezidentą turėjo rinkti pirmadienį, tačiau balsavimas buvo atidėtas vienai dienai, nes PUK ir KDP nesusitarė dėl kandidato. Galiausiai parlamento pirmininkas priėmė sprendimą rengti balsavimą dėl visų 20 kandidatų. KDP kandidatu buvo 72 metų Fuadas Husseinas, dirbęs ankstesnio Kurdistano prezidento Massudo Barzani administracijos vadovu. 1960 metais šiauriniame as Suleimanijos mieste gimęs B. Salehas 1976-aisiais prisijungė prie PUK ir vėliau dirbo partijos užsienio ryšių departamente Londone. Jis studijavo Kardifo ir Liverpulio universitetuose. Po 2003 metų invazijos jis užėmė įvairius postus Irako vyriausybėje, įskaitant planavimo ministro ir vicepremjero, o 2009-2011 metais ėjo Kurdistano ministro pirmininko pareigas. Pernai mirus PUK įkūrėjui, buvusiam Irako prezidentui Jalalui Talabani, B. Salehas pasitraukė iš iš šios politinės jėgos ir įsteigė savo opozicinę partiją, tačiau sugrįžo į PUK, kad galėtų siekti prezidento posto. Po gegužę vykusių visuotinių rinkimų buvo sudaryti du šiitų vadovaujami politiniai blokai. Jie abu tvirtina turį daugiausiai vietų, todėl siekia formuoti vyriausybę. Vienam jų vadovauja dabartinis ministras pirmininkas Haideras al Abadi. Šiam blokui priklauso ir šiitų dvasininko populisto Moqtados al Sadro, kurio pasekėjai surinko daugiausiai balsų rinkimuose, šalininkai. Kitam blokui priklauso su šiitų sukarintomis grupuotėmis siejami politikai, daugelį kurių remia Iranas, taip pat buvęs šalies premjeras Nouri al Maliki. Antradienį naujuoju prezidentu išrinktas B. Salehas iškart pavedė šiitų politikos veteranui Adel Abdul Mahdi suformuoti vyriausybę. A. A. Mahdi yra nepriklausomas politikas, anksčiau ėjęs viceprezidento, naftos bei finansų ministro pareigas. Jis nepriklauso nė vienam iš pagrindinių šiitų vadovaujamų politinių blokų. Paskirtasis ministras pirmininkas per 30 dienų laikotarpį turės pristatyti parlamentui savo suformuotą vyriausybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.