Iš tikrųjų B. Salehas turėjo 15 dienų laiko pavesti sudaryti vyriausybę, tačiau jis jau vakare paprašė A. A. Mahdį formuoti kabinetą. Ekonomistas A. A. Mahdis laikomas nepriklausomu, jis gerbiamas skirtingose politinėse stovyklose.

A. A. Mahdis, be to, yra vienas iš nedaugelio Irako politikų, kurie priimtini ir JAV, ir Iranui. A. A. Mahdis dabar turi 30 dienų laiko ministrams įvardyti, šiuos po to turės patvirtinti parlamentas. Kad užsitikrintų daugumą, jis turi sulaukti kelių frakcijų paramos.

Šiitui iš Bagdado gali padėti tai, kad jis palaiko gerus ryšius ir su kurdais. Jei jam per 30 dienų nepavyks sudaryti vyriausybės, prezidentas šią užduotį turės pavesti kitam politikui.

Ministro pirmininko postą Irake turi užimti šiitas. Parlamento pirmininko pareigos rugsėjį jau buvo patikėtos sunitui Mohammedui al Halbussiui.

Nuo parlamento rinkimų gegužę partijoms nepavyko susitarti dėl naujo premjero. Po kruvinų neramumų Pietų Irako Basros mieste šiitų pamokslininko Moktados al Sadro aljansas atšaukė paramą kadenciją baigiančiam vyriausybės vadovui Haiderui al-Abadžiui. Šis tikėjosi užsitikrinti antrą kadenciją. M. al Sadro aljansas rinkimuose gavo daugiausiai balsų.

Antradienį parlamentas antrajame rate išrinko B. Salehą prezidentu 219 balsų „už ir 22 „prieš“. Jo varžovas buvo 72-ejų Fuadas Husseinas, ilgai vadovavęs buvusio kurdų regiono prezidento Massudo Barsanio kabinetui.