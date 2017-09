„Aukų skaičiai dabar tokie: 50 žuvusiųjų ir 87 sužeistųjų“, – sakė Di Karo provincijos sveikatos tarnybos vadovo pavaduotojas Abdel Husseinas al-Jabri; Nasirija yra šios daugiausia šiitų gyvenamos provincijos sostinė. Jis perspėjo, kad aukų gali daugėti, nes daugelio sužeistųjų būklė yra sunki. Pirmiausia šaudyta prie restorano, o vėliau tame pačiame rajone prie patikros posto buvo susprogdintas užminuotas automobilis, sakė pareigūnai. Pasak šaltinių saugumo pajėgose, užpuolikai buvo apsirengę kaip sukarintos šiitų grupuotės „Hashed al-Shaabi“ kariai. Ši grupuotė kartu su vyriausybės kariuomene ir policija kovoja prieš „Islamo valstybės“ (IS) džihadistus šiauriau Bagdado. Netrukus IS prisiėmė atsakomybę dėl šių išpuolių, kaip pranešė propagandinė IS agentūra „Amaq“. Pasak jos, išpuolius prie restorano ir patikros posto surengė keli mirtininkai sprogdintojai. Per minėtą vietovę į šventuosius šiitams Nadžafo ir Karbalos miestus vyksta maldininkai ir lankytojai iš Irano, bet lig šiol Di Karo provincijoje didesnio smurto nebuvo.

