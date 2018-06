Po kelių nesėkmingų mėginimų 173 iš 328 kadenciją baigiančių parlamentarų pritarė įsakymui visuose balsavimo punktuose perskaičiuoti beveik 11 mln. biuletenių. Tokių veiksmų parlamentas ėmėsi dėl nuskambėjusių kaltinimų, kad rinkimų metu pasitaikė sukčiavimo atvejų. Devynių narių nepriklausoma rinkimų komisija buvo atleista, o jų vietą užėmė teisėjai. Irake painiava tvyro nuo to laiko, kai paaiškėjo, kad praėjusį mėnesį vykusiuose rinkimuose triumfavo populisto šiitų dvasininko Moqtados al Sadro politinis aljansas su komunistais. Vis dėlto visą šį laiką vyko derybos dėl naujos vyriausybės formavimo. Tuo tarpu rinkėjų palaikymo nesulaukę politikos veteranai, besitikintys sugrįžti į valdžią, ragino perskaičiuoti balsus. Pasak žvalgybos tarnybų, būta skundų dėl elektroninių mašinų, kurios iki šiol nebūdavo naudojamos per rinkimus Irake, sutrikimų, todėl tvirtinimai apie sukčiavimą per balsavimą esą gali būti pagrįsti. Praėjusią savaitę parlamentas nusprendė anuliuoti perkeltųjų ir užsienyje gyvenančių irakiečių balsavimo biuletenius.

