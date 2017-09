Parlamento pirmininkas Salimas al Juburi, arabas sunitas, sakė, kad balsavimu vyriausybės reikalaujama „imtis visų žingsnių Irako vienybei apsaugoti ir rimtam dialogui“ su Irako kurdų lyderiais pradėti. Premjeras Haideras al Abadi ir kiti aukščiausio rango pareigūnai ne kartą sakė, kad rugsėjo 25 dieną numatytu referendumu būtų pažeista Irako konstitucija. Kurdų lyderiai plebiscitą planuoja surengti ne tik trijose šiaurinėse provincijose, kur seniai turi autonomiją, bet ir kituose istoriškai kurdų dominuojamuose Irako rajonuose, kuriuos kurdų pajėgos užėmė per kovą su „Islamo valstybe“ (IS). Antradienio balsavimas federaliniame parlamente buvo surengtas 80-čiai deputatų paprašius šį klausimą įtraukti į darbotvarkę. Planuojamas referendumas bus neįpareigojamas, bet Irako sąjungininkai Vakaruose jį kritikavo kaip dėmesio atitraukimą nuo karo su IS. Griežtesnį nepritarimą reiškė įtakingi kaimynai Iranas ir Turkija, kurie nuogąstauja, kad referendumas pakurstys separatistines nuotaikas didelėse jų pačių kurdų mažumų bendruomenėse.

