Anot jų, per vieną iš antskrydžių buvo smogta įtariamiems mirtininkams, ketinusiems kitą savaitę susisprogdinti Irake per Id al Adhos (Aukojimo) šventę. Per tą antskrydį žuvo apie 20 kovotojų, o per antrą aviacijos smūgį – dar aštuoni. Abu taikiniai buvo Sirijos teritorijoje, netoli sienos su Iraku. Irakas paskelbė apie įvykdytas operacijas ketvirtadienį, tačiau jų detalės bei aukų skaičius paaiškėjo tik kitą dieną. Irako pajėgų pareiškime sakoma, kad taikinius identifikavo „Erelių kuopelė“ – šalies pagrindinė kovos su terorizmu agentūra. Antskrydžių aplinkybes atskleidę pareigūnai pageidavo likti anonimai, nes neturėjo leidimo bendrauti su žurnalistais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.