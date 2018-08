Pranešime sakoma, kad „nėra jokių ženklų, jog sudužimą lėmė priešo ugnis“, bet nurodoma, kad vyksta tyrimas. „Vienas koalicijos narys žuvo ir dar keli buvo sužeisti sudužus jų orlaiviui“, – sakoma pranešime. Incidentas įvyko sekmadienį apie 22 val. Grinvičo (1 val. Lietuvos) laiku. Koalicija neatskleidė tikslesnės nelaimės vietos ir neįvardijo žuvusiojo bei sužeistųjų, bet nurodė, kad trys koalicijos nariai buvo „evakuoti tolesniam gydymui“, todėl tikėtina, kad jų būklė sunki. Incidentas įvyko, kai orlaivis „vykdė kovos su terorizmu misiją dalyvaujant partneriams“, sakoma pranešime. „Žuvusio kario vardas ir kitos detalės, susijusios su šiuo incidentu, bus paskelbtos atitinkamų nacionalinių tarnybų“, – pridūrė koalicija. Jungtinės Valstijos vadovauja tarptautinei koalicijai, nuo 2014 metų kovojančiai su grupuote „Islamo valstybė“ (IS) ir kitais džihadistais Irake ir kaimyninėje Sirijoje. Koalicijai priklauso Didžioji Britanija, Prancūzija, Saudo Arabija ir Turkija, taip pat Australija, Bahreinas, Kanada, Jordanija, Nyderlandai ir Jungtiniai Arabų Emyratai. Kovą septyni JAV kariai žuvo vakarų Irake netoli sienos su Sirija sudužus vienam koalicijos transporto sraigtasparniui. Praeitą mėnesį Sirijos šiauriniame Manbidžo mieste du koalicijos nariai – amerikietis ir britas – žuvo sprogus savadarbiui sprogstamajam užtaisui.

