Pasak jo, išpuolis buvo įvykdytas šiaurinėje Ninevijos provincijoje esančios Karajos turguje. Dar mažiausiai 40 žmonių buvo sužeisti, sakė pareigūnas, kuris pagal vyriausybės taisykles kalbėjo anonimiškai. Atsakomybės už išpuolį kol kas niekas neprisiėmė. Karaja yra maždaug 70 km į pietus nuo Mosulo – antrojo pagal dydį Irako miesto. Ir Mosulą, ir Karają kontroliavo džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ kovotojai – nuo 2014 iki 2017 metų, kai Irako pajėgos po intensyvių kovų atsiėmė šį rajoną.

