Vidurdienį smogę užpuolikai pirmiausia apšaudė vieną restoraną, o tada susėdo į automobilį ir susisprogdino prie netoliese esančio patikros posto, pranešė pareigūnai. Po atakos gatvėje liko gulėti daugybė apdegusių kūnų, buvo matyti daug nuniokotų automobilių, autobusų ir sunkvežimių, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas. Per šį išpuolį žuvo mažiausiai 74 žmonės, tarp jų septyni Irano piliečiai, o dar 93 asmenys buvo sužeisti, nurodė Di Karo provincijos sveikatos tarnybos vadovo pavaduotojas Abdel Husseinas al Jabri. Nasirija yra šios daugiausia šiitų gyvenamos provincijos sostinė. Pasak šaltinių saugumo pajėgose, užpuolikai buvo apsirengę kaip sukarintos šiitų organizacijos „Hashed al-Shaabi“ kariai. Ši organizacija kartu su vyriausybės kariuomene ir policija kovoja su „Islamo valstybės“ džihadistais Irako šiaurėje. Per rajoną, kuriame buvo surengta ataka, į šiitams šventus Nadžafo ir Karbalos miestus vyksta maldininkai ir keliautojai iš Irano, bet lig šiol Di Karo provincijoje rimtesnių smurto proveržių nebūta. „Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už ketvirtadienio ataką. Kaip pranešė šio džihadistų judėjimo propagandinė agentūra „Amaq“, išpuolį prie restorano ir patikros posto surengė keli mirtininkai sprogdintojai, nužudę „dešimtis šiitų“. Pagal aukų skaičių tai yra daugiausiai gyvybių nusinešęs „Islamo valstybės“ išpuolis Irake nuo liepos, kai provyriausybinės pajėgos išstūmė džihadistus iš antrojo pagal dydį šalies miesto Mosulo.

