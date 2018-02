Šią savaitę paskelbtas jau antras sąrašas Irako asmenų, įtariamų naryste grupuotėse „Islamo valstybė“, „al Qaeda“ arba buvusio šalies diktatoriaus Saddamo Husseino partijoje „Baath“. „Jie yra dar pavojingesni už tuos, kurių pavardės yra pirmajame sekmadienį paskelbtame sąraše. Jie yra ieškomi tarptautiniu mastu, tuo tarpu anų ieško tik Irako teismai“, – paskelbė vienas saugumo pareigūnas naujienų agentūrai AFP. Naujajame sąraše įrašyta tikroji IS lyderio pavardė: Ibrahimas Awadas Ibrahimas Ali al Badri al Samarrai. Jo pavaduotojas yra vadinamas Abdeliu Rahmanu al Qaduli, o ne koviniu Abu Alaa al Afari slapyvardžiu. Sąraše yra dar septyni irakiečiai ir penki užsieniečiai: du Saudo Arabijos piliečiai ir po vieną Jordanijos, Jemeno ir Kataro pilietį. Tarp jų yra įtariamų priklausymu IS ir „al Qaeda“ organizacijoms asmenų, kai kurie jų kaltinami prisidėję prie grupuočių finansavimo arba jų kovų Afganistane. Sekmadienio sąraše yra 60 įtariamųjų pavardės. Visi, išskyrus vieną, šiame sąraše esantys asmenys – irakiečiai. Į sąrašą įtrauka ir Saddamo Husseino duktė Raghdad (Rahdad), gyvenanti kaimyninėje Jordanijoje. Jame taip pat yra 28 įtariami IS džihadistai, 12 „al Qaeda“ ir 20 partijos „Baath“ narių.

