Šis miestas, esantis šalia Sirijos sienos ir apie 340 km nutolęs nuo Bagdado, buvo vienas paskutiniųjų Irake, atsiimtas iš džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ kontrolės praėjusį lapkritį. Per 9 val. vietos (ir Lietuvos) laiku įvykusį sprogimą dar buvo sužeisti 16 žmonių – 11 civilių ir penki saugumo pareigūnai, naujienų agentūrą AFP informavo policijos kapitonas Mahmudas Jassemas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.