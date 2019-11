Saugumo pajėgos, panaudojusios kovinius šaudmenis, per susirėmimus ant strategiškai svarbaus Ahraro tilto Bagdade nukovė keturis protestuotojus, nurodė saugumo ir medicinos tarnybų pareigūnai.

Praeitą naktį Irako pietuose irgi tęsėsi smurtas: saugumo pajėgos nuo trečiadienio vakaro nukovė 23 protestuotojus ir apie 165 sužeidė. Svarbiose naftos turtingose provincijose demonstrantai blokavo kelius, o vyriausybė pasiuntė stiprias policijos ir kariuomenės pajėgas.

Bagdade protestuotojai mėgino pereiti Ahraro tiltą, vedantį į įtvirtintą Žaliąją zoną, kur įsikūrusios Irako vyriausybės institucijos ir daugelis užsienio atstovybių. Protestuotojai iš dalies užėmė tris į šį rajoną vedančius tiltus – Džumhurijos, Sinako ir Ahraro, sakė pareigūnai.

Trečiadienį vakare šiitų šventajame Nadžafo mieste demonstrantai padegė Irano konsulatą. Tai buvo vienas didžiausių išpuolių prieš Irano interesus šalyje nuo protestų prieš vyriausybę pradžios prieš du mėnesius.

Iraniečiai konsulato darbuotojai per šį išpuolį nenukentėjo ir paspruko per užpakalines duris.

Dideli protestai Irake tęsiasi nuo spalio 1-osios; per juos į gatves Bagdade ir šiitiškame pietiniame regione į gatves išėjo tūkstančiai žmonių. Šis menkai organizuotas judėjimas kaltina vyriausybę didžiule korupcija, taip pat reiškia pasipiktinimą dėl šalyje didėjančios Irano įtakos.

Saugumo pajėgos minioms vaikyti neretai panaudodavo ašarines dujas ir netgi kovinius šaudmenis. Kai kada dujų kanistrai būdavo šaudomi tiesiai į žmones, todėl šie būdavo sunkiai sužalojami arba žūdavo.

Pastarieji protestai šalyje pareikalavo jau mažiausiai 350 žmonių gyvybių.

JAV ambasada Bagdade pasmerkė neseniai Irako žiniasklaidos priežiūros institucijos priimtą sprendimą įšaldyti devynis televizijos kanalus ir paragino Ryšių ir žiniasklaidos komisiją šį žingsnį atšaukti. Ketvirtadienį paskelbtu pranešimu JAV ambasada taip pat pasmerkė išpuolius prieš žurnalistus ir jų persekiojimą.

The Islamic State group also claimed responsibility for Tuesday’s coordinated bombings in three Baghdad neighborhoods, which killed five people. That was the first apparent coordinated attack since anti-government protests began. The bombings took place far from Baghdad’s Tahrir Square, the epicenter of weeks of anti-government protests that have posed the biggest security challenge to Iraq since the defeat of IS.

Po Irano konsulato padegimo Teheranas savo ruožtu pareikalavo iš Irako vyriausybės „atsakingo, stipraus ir veiksmingo“ atsako, Irano valstybinei naujienų agentūrai IRNA sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Abbasas Mousavi.

Irako užsienio reikalų ministerija irgi pasmerkė konsulato padegimą, bet pareiškė, kad jį įvykdė „žmonės, nesusiję su tikraisiais protestuotojais“. Ministerija pridūrė, kad šiais veiksmais tikriausiai siekta pakenkti abiejų šalių santykiams.