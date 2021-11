Irakas dėl migrantų metė kaltinimus Minskui

Irako centrinė vyriausybė, jos pačios teigimu, nori pabėgėlius iš Baltarusijos grąžinti atgal į tėvynę.

Irako ambasada Maskvoje paragino juos registruotis skrydžiui namo.

„Esame pasirengę organizuoti daugiau nei vieną kelionę, kad užtikrintume skubų atsaką kiekvienam, pageidaujantiems savanoriškai sugrįžti namo“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Mohammedas al Sahafas.

Tačiau Irako migracijos ministerijos atstovas agentūrai dpa sakė, kad didžioji jų dalis nenori atgal. Žmonės tapo kontrabandininkų aukomis.

Irakas jau rugpjūtį sustabdė skrydžius į Baltarusiją, kad apribotų pabėgėlių skaičių. Tačiau žmonės per kitus oro uostus atvyksta į Minską ir iš čia keliauja toliau į pasienį.

Kurdų teritorijos Irako šiaurėje turi plačią autonomiją. Tačiau jos, kaip ir visa šalis, patiria ekonominę krizę, kurią paaštrino naftos kainų kritimas per pandemiją. Šiaurės Irake turkų pajėgos, be to, vis atakuoja uždraustos kurdų Darbininkų partijos PKK, kurios būstinė įsikūrusi Kandilo kalnuose, taikinius.