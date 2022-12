Interviu valstybinei Rusijos televizijai Putinas laikėsi propagandinės karo prieš Ukrainą versijos: dėl visko kaltina Vakarus

Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi derėtis su visomis karo Ukrainoje šalimis, ir apkaltino Kyjivą ir jo Vakarų sąjungininkus neva atsisakymu derėtis, rašo „The Guardian“.

Duodamas interviu valstybinei televizijai „Rossija 1“, V. Putinas sakė:

„Mes esame pasirengę derėtis su visais dalyviais dėl priimtinų sprendimų, bet tai priklauso nuo jų - ne mes atsisakome derėtis, o jie.

Jis pridūrė, kad Rusija Ukrainoje veikia „teisinga kryptimi“, nes Vakarai, neva vadovaujami JAV, bando suskaldyti Rusiją. Jis tęsė:

„Aš manau, kad mes veikiame teisinga kryptimi, mes giname savo nacionalinius interesus, savo piliečių, savo žmonių interesus. Ir mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik ginti savo piliečius“.

Maskva atkakliai teigia esanti atvira deryboms, tačiau Kyjivas ir jo sąjungininkai įtaria, kad V. Putino teiginiai yra gudrybė, kuria siekiama laimėti laiko po virtinės Rusijos pralaimėjimų ir atsitraukimų mūšio lauke.

PAPILDYTA

Ukrainos prezidento patarėjas Michailas Podoliakas pareiškė, kad Vladimirui Putinui „reikia grįžti į realybę“ po to, kai Rusijos prezidentas pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi deryboms.

„Akivaizdu, kad Rusija nenori derybų, bet bando išvengti atsakomybės“, – tviteryje parašė M. Podoliakas.

Putin needs to come back to reality.

1. Russia single-handedly attacked Ukraine and is killing citizens. There are no other "countries, motives, geopolitics"

2. Russia doesn’t want negotiations, but tries to avoid responsibility. This is obvious, so we are moving to the Tribunal.