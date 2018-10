Prancūzijos mieste Lione įsikūrusi agentūra šeštadienį paskelbė trumpą pareiškimą, kad „tikisi oficialaus atsakymo iš Kinijos valdžios dėl nuogąstavimų dėl prezidento gerovės“. Anot Interpolo, prašymas suteikti informacijos apie Meng Hongwei išsiųstas teisėsaugos kanalais. Meng Hongwei žmona sako negavusi jokių žinių iš vyro nuo jo išvykimo iš Liono rugsėjo pabaigoje. Atskirą tyrimą pradėjusi Prancūzijos teisėsauga pranešė, kad 64-erių Meng Hongwei įlipo į lėktuvą ir atvyko į Kiniją, bet tolesnė jo buvimo vieta nėra žinoma. Meng Hongwei taip pat yra Kinijos viešojo saugumo viceministras.

