Interneto peticija dėl „Brexit“ atšaukimo sulaukė didelės paramos

Per trumpiau nei parą peticiją pasirašė daugiau kaip 600 tūkst. interneto vartotojų.

Iki numatyto Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos likus vos aštuonioms dienoms, trečiadienį paskelbtos peticijos organizatoriai pripažįsta, kad antro referendumo „gali nebūti“, todėl ragina „balsuoti dabar“.

„Vyriausybė kartoja, kad išstojimas iš ES yra „žmonių valia“. Mums reikia sustabdyti šiuos pareiškimus įrodant dabartinę tvirtą visuomenės paramą pasilikimui ES“, – sakoma peticijoje.

Bendruomenių Rūmų atstovas sakė, kad techninius sunkumus peticijos tinklalapyje nulėmė „didelis pastovus sistemos apkrovimas“.

Peticiją inicijavusi Margaret Anne Georgiadou transliuotojui BBC sakė: „Tai tarsi griūvanti užtvanka. Daugeliui žmonių tai „dabar arba niekada“.“

Britanijos parlamentas kitą savaitę galės balsuoti dėl virtinės galimų kelių, jei parlamentarai trečią kartą atmes išstojimo susitarimą, kurį su ES suderino ministrė pirmininkė Theresa May.

Viena tokių galimybių galėtų būti oficialios išstojimo procedūros pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį atšaukimas.

46 metus blokui priklausančios JK parlamentas praėjusią savaitę nubalsavo prieš antrą referendumą dėl narystės, susilaikius pagrindinei opozicinei Leiboristų partijai, kuri šiuo klausimu buvo itin ambivalentiška.

M. A. Georgiadou, kuri per 2016 metų referendumą balsavo už tolesnę šalies narystę ES, sakė, kad tokie narystės šalininkai kaip ji po to balsavimo buvo „tildomi ir ignoruojami“.

„Demokratijoje įtraukiami visi. Referendume pralaimėjusieji neturi balso. Mane tai piktino“, – sakė ji.

ES lyderiai svarstys Th. May prašymą atidėti „Brexit“

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį susitiks Briuselyje apsvarstyti Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Theresos May prašymo atidėti jos šalies išstojimą iš ES iki birželio 30 dienos.

Didžiosios Britanijos išstojimas iš ES numatytas kovo 29 d., tačiau ministrei pirmininkei Th. May iki šiol nepavyko užsitikrinti parlamento pritarimo savo su ES suderėtam susitarimui dėl išstojimo sąlygų. Bendruomenių rūmai jau du kartus atmetė susitarimą.

Trečiadienį Th. May parašė Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui laišką, kuriame informavo, kad Didžioji Britanija siekia pratęsti išstojimo terminą iki birželio 30 dienos.

Premjerė tikisi papildomo laiko, kad vis dėlto įtikintų britų parlamentą pritarti išstojimo iš ES sutarčiai. Tačiau atidėjimui turi pritarti kitos 27 ES narės.

Kiek vėliau trečiadienį D. Tuskas pareiškė, kad trumpas „Brexit“ atidėjimas yra įmanomas, jei parlamentas kitą savaitę pritars išstojimo sutarčiai.

Savo ruožtu Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris įspėjo dėl rimtų „teisinių ir politinių rizikų“ Europos Sąjungai, jei „Brexit“ bus atidėtas iki birželio pabaigos.

Europos Komisija įspėjo, kad tokiu atveju Didžiajai Britanijai reikėtų dalyvauti Europos Parlamento (EP) rinkimuose, todėl ragino rinktis tarp „Brexit“ atidėjimo iki gegužės 23 d. arba daug ilgesnio atidėjimo - iki 2019 metų pabaigos ar dar ilgiau.

Remiantis Didžiosios Britanijos transliuotojo BBC duomenimis, ketvirtadienį 13.00 val. Grinvičo (15.00 val. Lietuvos) laiku Th. May atvyks į Briuselį. 14.30 val. Grinvičo (16.30 val. Lietuvos) laiku Didžiosios Britanijos premjerė kreipsis į 27 likusių ES valstybių narių lyderius. Po to Th. May paliks ES lyderius svarstyti, ar patenkinti Didžiosios Britanijos prašymą.

18.00 val. Grinvičo (20.00 val. Lietuvos) laiku įvyks J. C. Junckerio ir D. Tusko spaudos konferencija. Tikimasi, jos metu Th. May taip pat padarys pareiškimą.