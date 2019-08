Prancūzijoje vykusio G7 lyderių susitikimo nuotrauka, kurioje matyti, kaip M. Trump sveikinasi su Kanados premjeru J. Trudeau, plačiai paplito internete, o komentatoriai netvėrė juokais dėl šio susitikimo, rašo theguardian.com.

Vienoje „European Pressphoto Agency“ fotografo nuotraukų serijoje, kurioje užfiksuota, kaip pasaulio lyderiai ir jų antrosios pusės sekmadienio vakarą susirenka bendrai „šeimyninei nuotraukai“, matyti besišypsanti JAV pirmoji ponia, susitinkanti su J. Trudeau.

Akivaizdi iš nuotraukos sklindanti šiluma, paprastai nebūdinga tokio pobūdžio diplomatiniams renginiams, sujaudino daugelio vaizduotę.

„Melania pasirengusi rizikuoti viskuo. #Trudeau“, – „Twitter“ rašė amerikiečių komikė ir televizijos laidų vedėja Loni Love.

„Atrodo, kad netgi Melania svarsto apie pabėgimo į Kanadą planą. #MelaniaLovesTrudeau“, – pokštavo amerikiečių komikas Deanas Obeidallah.

Grotažymė #MelaniaLovesTrudeau plačiai papilto tarp internautų.

„Mano vyras paprašytų skyrybų pastebėjęs, kad į kitą vyrą žiūriu taip, kaip Melania žiūri į Trudeau“, – šmaikštavo internautė.

„Melania pasirengusi rizikuoti viskuo“, – rašė kita.

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD — Loni Love (@LoniLove) August 26, 2019



Net Kremliaus valdomas propaganados ruporas RT nepraleido progos prisijungti prie linksmybių.

„Kiekvienam reikėtų rasti tokį žmogų, kuris į juos žiūrėtų taip, kaip Melania žvelgia į Justiną #Trudeau“, – „Twitter“ rašė RT.

Prieš dvejus metus internete panašiai išplitusi buvo JAV prezidento dukters Ivankos Trump, žiūrinčios į J. Trudeau, nuotrauka.

She might have to fight her daughter, though. pic.twitter.com/xFo0zLzeWe — Republicans Eunt Domus (@KrautRoboter) August 26, 2019

M. Trump ir J. Trudeau nuotrauka taip pat primena ankstesnes pasaulinės politinės arenos akimirkas, kai visuomenė, išvydusi tarpusavyje bendraujančių žymių žmonių nuotraukas, smaginosi, priskirdama jiems tariamą tarpusavio ryšį.

2016-aisiais „The Washington Post“ paskelbė straipsnį su vaizdo įrašu, kurio antraštė bylojo: „Michellei Obama tikrai patinka princas Harry”.

Ok, I realize photos are just moments in time and can be very misleading without context. But... holy shit!#MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/JGSTDcBLkr — Patrick White (@whitepatrick) August 26, 2019